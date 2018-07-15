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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:59





