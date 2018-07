Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2'inci yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen etkinliklerle anlatılan hain darbe girişiminin akıllardaki tazeliği korunuyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 Temmuz dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Emir Temim'in Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği aktarıldı.

HH the Amir sent a cable of congratulations to HE President of the Republic of Turkey, on the occasion of his country's Democracy and National Unity Day. pic.twitter.com/5eK9O2LAl7