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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

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Katar Emirinden Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz tebriği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2'inci yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen etkinliklerle anlatılan hain darbe girişiminin akıllardaki tazeliği korunuyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 Temmuz dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Emir Temim'in Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdiği aktarıldı.


 

Açıklamada, telgrafın içeriği paylaşılmadı. 

Kaynak: AA

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