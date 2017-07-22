Katar Emiri Al Sani'den Körfez krizine ilişkin ilk açıklama

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "daha önce eşi benzeri görülmemiş abluka girişimine maruz kaldıklarını" belirtti.

Emir Temim, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan konuşmasında, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlayan Körfez krizine ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Şeyh Temim, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık." dedi.

"Diyaloğa hazırız"

Ülkesinin, anlaşmazlıkların çözümü için abluka uygulayan ülkeler ile "egemenliğe saygı üzerine kurulu" diyaloğa hazır olduğunu belirten Şeyh Temim şunları söyledi:

"Herhangi bir krizin belli ilkeler üzerine çözülmesi gerekiyor. Öncelikle tüm devletlerin egemenliğine ve iradesine saygı çerçevesinde bir çözüm üretilmeli. Ayrıca bir taraf diğer tarafa dayatmada bulunmamalı aksine karşılıklı anlaşmalar ve herkesi bağlayan ortak yükümlülükler olmalı. Biz tüm anlaşmazlıklara çözüm üretmeye ve diyaloğa hazırız."

Askıda kalan sorunlara çözüm bulmak için diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Şeyh Temim, "Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Kuveyt'in ara buluculuğuna da değinen Şeyh Temim "Katar'ı başından itibaren destekleyen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ara buluculuk çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyor ve bu çabaların başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuveyt'in ara buluculuğuna destek veren ülkelere teşekkür eden Emir Temim, "ABD'nin ara buluculuğa desteğini, Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa ve Rusya'nın yapıcı tutumlarını takdir ediyoruz." dedi.

Emir'den Türkiye'ye teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.