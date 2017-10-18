Katar Emiri Al Sani'den ambargonun kaldırılması çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine yönelik ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Endonezya'yı ziyaret eden Katar Emiri Al Sani ve Devlet Başkanı Joko Widodo, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesine 4 aydır haksız bir şekilde uygulanan ambargonun kaldırılması çağrısında bulunarak diplomatik krizin sona ermesi için de görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Yaşanan krizden kazanan olmayacağını vurgulayan Al Sani, kardeş olduklarını ve bu krizde herkesin kayıp verdiğini belirtti.

Bu arada Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Endonezya-Katar İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Katar'ın ambargo krizinden her zamankinden daha güçlü ve bağımsız olarak çıktığını belirtti. Al Sani, Katar'daki ticaretin olumsuz bir şekilde etkilenmediğinin altını çizdi.

Muhammed Al Sani, ablukanın ülkesine yeni ve alternatif yollar açtığını ve bu durumda özel sektörün önemli rol oynadığını kaydetti.

Endonezya hükümeti de Katar krizine müdahil tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.