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Katar: Doğu Guta'da yaşananlar insanlık için utanç verici

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da yaşananların insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi.

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Katar: Doğu Gutada yaşananlar insanlık için utanç verici

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'ye ilişkin aldığı "insani ateşkes" kararının derhal uygulanması için uluslararası toplumun rejime baskı yapmasını ve Doğu Guta'daki sivillerin korunması için gerekli her türlü adımın atılmasını istedi.

"BM, Suriye halkını korumakta başarısız"

Doğu Guta'da yaşananların insanlık adına utanç verici olduğunu ve BM'nin Suriye halkını korumakta başarısız kaldığını söyleyen Al Sani, "Uluslararası toplum Suriye rejiminin bir politika haline getirdiği cinayet, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların son bulması ve sorumlulardan hesap sorulması için çabalarını yoğunlaştırmalıdır." dedi.

"İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Filistin sorununa da değinen Al Sani, "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail'in sivillere yönelik askeri güç kullanımını sona erdirmesi ve yerleşim politikalarını da durdurması gerekiyor. Katar tüm taraflara iki devletli bir çözüm bulunması ve işgalin sona erdirilmesi için çağrıda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, Esed, Doğu Guta
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