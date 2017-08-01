Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den telefon diplomasisi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ABD'li, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla Körfez krizini görüştüğü bildirildi.

Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı telefonla arayarak Körfez'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Söz konusu 3 ülkenin dışişleri bakanları daha önce gerçekleştirdikleri Körfez turlarında krizin diyalog yoluyla çözülmesini desteklediklerini ifade etmişlerdi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.