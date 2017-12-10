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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Tunus'ta

Tunus'u ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile bir araya gelerek Körfez krizi ve Libya konularını görüştü.

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Tunusta

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi ile bir araya geldi. Başkent Tunus'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşı Al Sani ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Cihinavi, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliğini ele aldıklarını belirtti.

Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve Körfez krizinden çıkış yollarına da değindiklerini aktaran Cihinavi, Körfez güvenliğinin tüm bölge için önem arz ettiği ve Tunus olarak Körfez bölgesindeki ihtilafın aşılması çağrısında bulunduklarını söyledi.

Libya'ya komşu ülkeler olarak gelecek hafta pazar günü ülkesinde Mısır ve Cezayir'le bir toplantı düzenleyeceklerini belirten Cihinavi, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çabalarını desteklemenin yollarını ele aldıklarını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırma ve karşılıklı ticaret hacmini arttırma konularını görüştüklerinin altını çizdi. Al Sani ayrıca, Tunus ve Katar'ın, Libya'da istikrarın yeniden sağlanması konusundaki mutabakatına işaret etti.

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