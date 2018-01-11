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Buradasınız : » » Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Suriye rejimi siyasi çözümleri engellemeyi amaçlıyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Suriye rejimi siyasi çözümleri engellemeyi amaçlıyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Suriye rejimi siyasi çözümleri engellemeyi amaçlıyor

Al Sani, Twitter hesabından, "İdlib'de bombardıman sahneleri tekrarlanıyor. Suriye'deki krize yönelik her türlü siyasi çözümü engellemek ve zayıflatmak için argümanlar ortaya atılması, terörist gruplarla mücadele adı altında sivilleri ve muhaliflerin öldürülmesi tekrar ediyor." açıklamasını yaptı.

Suriyeli sivil savunma örgütü "Beyaz Baretliler"in verilerine göre, İdlib kentinde son üç haftadır devam eden yoğun hava saldırılarında 70 sivil hayatını kaybetti, 185'i yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al, suriye, idlib
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