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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Caferi ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile telefonda Körfez krizini görüştü.

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Caferi ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile telefonda Körfez krizini görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, ikilinin görüşmesinde, ikili ilişkiler, ortak ilgi alanındaki konular ile Körfez krizinde gelinen son nokta ele alındı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
 

Etiketler: katar, Al Sani, katar krizi, caferi
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