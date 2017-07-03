  • 03 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Kuveyt'te

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Kuveyt'te

Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin ilettiği 13 maddelik talebe yönelik cevabini yetkililere ulaştırmak amacıyla Kuveyt’e gitti.

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Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Kuveytte

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Kuveyt’e ulaştığı bildirildi.

Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdurrahman, ülkesinin, kendilerine ambargo uygulayan dört ülkenin daha önce ilettiği 13 maddelik talebe yönelik cevabini yetkililere ulaştırmak amacıyla Kuveyt’e ulaştı.

Söz konusu istenilen taleplere yönelik ülkesinin almış olduğu kararı bildirmek için Abdurrahman’ın, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a tavır alan ülkelerden, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için 13 maddelik talep listesi yöneltmişti. Söz konusu ülkeler, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El-Cezire televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu taleplere cevap almak için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre vermişti. 

Etiketler: Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman, kuveyt ziyareti
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