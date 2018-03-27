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Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin taciz iddiasını yalanladı

Katar Sivil Havacılık İdaresi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), "Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait iki yolcu uçağını taciz ettiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Katar, Birleşik Arap Emirliklerinin taciz iddiasını yalanladı

Katar Sivil Havacılık İdaresi tarafından yapılan ve Katar haber ajansı QNA'da yayınlanan açıklamada, "Bu iddia, Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek çok defa Katar hava sahasına yaptığı ihlalleri örtbas etme girişimidir" denildi.

BAE'den böyle bir açıklama yapılmasının Katar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen açıklamada, Katar'ın, uluslararası hava güvenliği ve kalite standartlarına uyduğu kaydedildi.

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün, Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait iki yolcu uçağını taciz ettiğini öne sürmüştü.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Katar, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı iddiasıyla şikayet etmişti.

BAE ise Katar'ın 15 Ocak'ta bir yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu ülke, 23 Ocak'ta da Katar'ın iki askeri kargo uçağını taciz ettiğini savunmuş ancak olayın hangi tarihte olduğu bilgisini vermemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu uçağı, taciz, katar, Birleşik arap emirlikleri
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