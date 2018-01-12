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Katar, BAE'yi BMGK'ya şikayet etti

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş uçağının, kendi hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ya şikayette bulundu.

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Katar, BAEyi BMGKya şikayet etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava sahası ihlali, Katar'ı harekete geçirdi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, BAE'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti. Temsilcilik, şikayetin bir nüshasının da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı.

Şikayette, BAE'nin gerçekleştirdiği ihlalin, Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca ihlallerin sürmesi halinde Katar'ın uluslararası kanunlar uyarınca meşru hakkını müdafaa ederek hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken, konuya ilişkin BAE'den henüz açıklama gelmedi.

Sınır ihlalinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizin başlamasından bu yana ilk kez yaşanması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, hava sahası ihlali, bmgk, Birleşik arap emirlikleri
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