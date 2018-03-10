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Katar; BAE ve Bahreyn'i BMGK'ya şikayet etti

Katar, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

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Katar; BAE ve Bahreyni BMGKya şikayet etti

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK Dönem Başkanı ve Hollanda Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom'a Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ihlallerine ilişkin bir şikayet mektubu gönderdi.

Mektupta, "BAE'nin 14 Ocak ve 25 Şubat 'ta, Bahreyn'in de 25 Şubat'ta askeri uçaklarla Katar hava sahasını ihlal ettikleri" ifade edildi.

Söz konusu durumun tehlikelerine işaret edilen mektupta, bunun uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

BAE ve Bahreyn'in bu şekilde ihlallerini sürdürmesi halinde bölgede gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulunulurken, BM ile BMGK'den de uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası için gerekli adımları atması talep edildi.

Mektupta ayrıca, yüksek sağduyu ile hareket eden Katar'ın bu tür ihlallere karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, bmgk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşik arap emirlikleri, Bahreyn
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