  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.062
  • BIST 106209.96
    ALTIN 140.186
Buradasınız : » » Katar ambargo uygulayan ülkelerden davacı olacak

Katar ambargo uygulayan ülkelerden davacı olacak

Katar yönetimi, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve oluşan zararın tazmin edilmesini isteyeceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katar ambargo uygulayan ülkelerden davacı olacak

Katar yönetiminin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edeceği bildirildi.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Francis Gurry ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Roberto Azevedo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Körfez'deki kriz, ambargo uygulayan ülkelerin seyahat yasağı, kara, hava ve deniz sınırlarının kapatılması gibi keyfi uygulamaları ele alındı.

'Uluslararası mahkemelere başvurulacak'

Al Sani, "Katar, gerekli tüm yasal prosedürleri uygulayacak ve ambargo uygulayan ülkelerin yargılanması için bölgesel ve uluslararası mahkemeler ile kurumlara başvuracaktır." ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı şirketlerin ambargo nedeniyle oluşan zararlarının karşılanması için Katar'ın söz konusu ülkeler aleyhinde dava açacağını aktaran Al Sani, davaların ne zaman ve hangi mahkemelerde açılacağı ya da talep edilecek tazminatla ilgili bilgi vermedi.

Bankalar ile mali şirketlerin Katar'la "Katar riyali" üzerinden işlem yapmasına izin verilmediğine, Katar şirketlerinin bu ülkelerdeki serbest ticaret bölgelerindeki mallarında tasarrufta bulunmasının engellendiğine ve ülkesinin yatırımlarına kısıtlamalar getirildiğine değinen Al Sani, söz konusu ülkelerin bu uygulamalarının, WTO'nun belirlediği ilkeler ve anlaşmaların yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması anlaşması ve fikri mülkiyet haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye de ülkesine ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında dava açabileceklerini söyledi

Etiketler: Katar yönetimi, Katar ambargo uygulayan ülkelerden davacı olacak, katar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER