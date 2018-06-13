Katar Airways, Doha'dan Antalya'ya ilk uçuşunu yaptı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalanan Katar Airways'e ait uçağın Antalya'ya ulaşması dolayısıyla Antalya Havalimanı'nda düzenlenen törende, uçaktan inen 144 yolcu çiçeklerle karşılandı.

Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, şirketin 150'den fazla destinasyonu barındıran global ağında, Antalya'nın en yeni rotaları olduğunu söyledi.

Antalya'nın Türkiye'deki yedinci rotaları olduğunu belirten Aksun, "Türkiye genelinde Ankara'da 1, İstanbul'da 2 havalimanına, Adana ve Hatay, dün başlayan Bodrum ve bugün başlayan Antalya uçuşlarıyla Türkiye'ye olan uçuş sayımızı haftada 48'e çıkarıyoruz. Bu rotayla Türkiye ile Katar arasında var olan dostluk pekişecektir" dedi.

Katar'dan iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşteriler arasında Türkiye'nin popülerliğini artırdığını aktaran Aksun, Antalya'ya da haftada iki kez Airbus A320 uçaklarıyla sefer düzenleyeceklerini söyledi.

Antalya Havalimanı'nı işleten Fraport-TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay da, bugün Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, Katar Airways'in ilk uçuşunu karşıladıklarını belirtti.

Katar Airways'e Türkiye'ye ve Türkiye turizmine duydukları güven için teşekkür eden Karahatay, "Hissedarlarımızdan TAV Holding'in inşa ettiği Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bu uçağı yine Antalya'da Fraport TAV iş birliğiyle işletilen havalimanında karşılamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki dönemde 4 mevsimin yaşandığı Antalya'ya tüm yıl boyunca uçmanızı arzu ediyoruz" dedi.

Çarşamba ve pazar gerçekleştirilecek seferler, 30 Eylül 2018'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA