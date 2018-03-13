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Buradasınız : » » Katar ABD'den sığır ithal etti

Katar ABD'den sığır ithal etti

Körfez ülkelerinin uyguladığı ablukanın etkilerini azaltmak amacıyla ABD'den ithal edilen 3 bin 200 sığır, Katar'daki Hamed Limanı'na getirildi.

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Katar ABDden sığır ithal etti

Katar Liman İşletmeciliği Şirketi'nin (Mwani Katar) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 3 bin 200 baş sığırı taşıyan yük gemisinin Hamed Limanı'na ulaştığı duyuruldu. Şirket, geminin limana varışı sırasındaki görüntüleri de yayınladı.

Sığırları ithal eden Katar "Baladna Şirketi"'nin açıklamasında ise ithalatın, taze süt ve süt ürünlerinde yerel pazardaki talebi karşılamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Baladna İcra Kurulu Başkanı Peter Weltevreden daha önce yaptığı açıklamada, ithal edilen sığırlarla günlük taze süt üretiminin 200 ton artacağını söylemişti. Weltevreden, Mayıs ve Kasım aylarında 6 bin sığır daha ithal edileceğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar'la tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve Doha yönetimine ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sığır, katar, ithalat, abd
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