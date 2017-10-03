Katalonya'daki olaylı referandumun ardından grev

Katalonya'daki olaylı referandumun ardından özerk yönetim bölgesi bugün greve gidiyor.
Barselona futbol takımı da, greve destek vereceğini açıkladı.
Katalonya Özerk Yönetim bölgesinde pazar günü gerçekleştirilen referandum oylaması sırasında yaşanan olayları kınayan sendikalar grev çağrısına olumlu yanıt verdi.
Barselona'daki üniversiteler, müzeler ve turistik yerler de greve katılıyor.
Katalonya Özerk Yönetimi bölgesinde gün içerisinde eğitim, ulaşım ve sağlık gibi temel konularda asgari hizmetler verilecek.
Greve destek vereceğini açıklayan Barselona futbol takımı da, ofislerini kapatacak ve bugün antrenmana çıkmayacak.
Öte yandan, Pazar günkü oylamaya polisin müdahalesini kınayan Katalanlar protesto gösterileri düzenledi.
Göstericiler, Madrid Hükümeti'nin takviye olarak gönderdiği güvenlik güçlerinin Katalonya'yı terk etmesini istedi.