Katalonya'da referandum gerginliği: 761 yaralı

Avrupa'nın merkezinde bir bağımsızlık referandumu vardı.Madrid'in bütün tepkilerine rağmen, Katalan bölgesi bağımsızlık için sandık başına gitti. Ancak İspanyol polisinin yanıtı sert oldu. Katalonya yönetiminden yapılan açıklamaya göre müdahaleler sırasında 761 kişi yaralandı.

Güvenlik görevlileri, oylama öncesinde oy sandıklarının bulunduğu okulları kuşattı. Oy saati gelince de içeri girilmesini engelledi. Oy sandıkları ve pusulalarına el kondu.

Bunun üzerie Katalonya Özerk Yönetimi halka evlerinde kendi yaptıkları oy pusulalarını kullanabileceklerini duyurdu. Kayıtlı olunan oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık bulunan herhangi bir merkezde oy verilebileceği belirtildi.

5,3 milyon seçmen oyunu kullandı

Katalonya yerel hükümetinin referandum sabahı yaptığı değişiklikle kayıtlı olarak gösterilen 5,3 milyon seçmen istediği yerde oyunu kullandı. Katalonya'da oturma izni olan yabancıların da oy kullanılmasına izin verildi.

Sandık başına gidenler ise polisin işte bu tepkisiyle karşılaştı. Polis zaman zaman kalabalığı dağıtmak için silahına sarıldı, plastik mermiyle ateş açtı.

Yaşanan arbedelerde bayılanlar ve yaralananlar oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Seçmen kayıtlarının bulunduğu siteler çökertildi

Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont da Girona’da kayıtlı olduğu merkez polis kuşatmasına alındığı için başka bir merkezde oyunu kullandı.

Madrid'in hedefinde dijital oylar da vardı. Seçmen kayıtlarının bulunduğu siteler çökertildi, bir süre oy verme işlemi yapılamadı.

Merkezi hükümetin talimatıyla bölgede oy verme merkezlerinin yarısından fazlası kapatıldı, binlerce oy sandığı mühürlendi.

Polisler el koydukları sandıkları birer birer dışarı çıkardı.

761 kişi yaralı

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti, yasa dışı ilan edilen referanduma güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 761 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yaralılar arasında 19 polis ve 14 jandarmanın olduğunu duyurdu.

Suç duyurusu

Katalonya Hükümeti, oy kullanma merkezlerinde çıkan olaylardan dolayı İspanya ulusal polisi ve jandarma hakkında Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.

Katalonya yerel polisine soruşturma

Öte yandan talimatları yerine getirmediği ve yasa dışı olmasına rağmen referandumu engellemekte pasif kaldığı gerekçesiyle 6 mahkeme Katalonya yerel polisi hakkında soruşturma başlattı.

"Egemenliğimizin bilek güreşini kazandık"

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Barselona'daki başkanlık konutunda yaptığı konuşmada, referandumun sonuçlarının gelecek günlerde Katalonya parlamentosuna sunulacağını belirtti.

"Tek taraflı bağımsızlık ilanına" atıfta bulunarak referandumdan "evet" sonucunun çıkması halinde Katalonya parlamentosunda kabul edilen yasalar gereği adımların atılacağını söyleyen Puigdemont, "Egemenliğimizin bilek güreşini kazandık." ifadesini kullandı.

"Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi" diyen Puigdemont, "Avrupa'nın saygısını kazandık. Şu andan itibaren yürümemiz gereken yolu birlikte, yurtseverlikle ve barışla yapmalıyız. Katalanların arzularına saygı göstermeye yarayacak diyalog çağrılarına açık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Puigdemont ayrıca İspanya ulusal polisi ve jandarmanın müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını ifade ederek "İspanyol Hükümeti, Katalonya ile ilişkilerinde bugün utanç verici bir sayfa yazdı. Maalesef bu ilk değil." açıklamasında bulundu.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin üyelerini yanına alarak konuşan Puigdemont'un sözleri Barselona'daki Katalonya Meydanı'nı toplanan bağımsızlık yanlıları tarafından yoğun şekilde alkışlandı.