Katalonya'da olağanüstü güvenlik önlemleri

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez toplanacak yerel parlamento genel kurulunda tek taraflı bağımsızlık ilanı olasılığına karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Katalonya yerel polisi, yerel parlamentonun bulunduğu ve normalde halka açık olan Ciutedella Parkı'nın kapılarını dün geceden itibaren girişlere kapattı.

Park çevresindeki yolları da trafiğe kapatan güvenlik güçleri, kimlik kontrolü yaparak vatandaşların geçişine müsaade ediyor.

Öte yandan 29 Eylül'den beri gerginliğin yaşandığı Katalonya'da bağımsızlık yanlıları ve karşıtları gün içinde yerel parlamento önünde toplanma çağrısı yaptı.

Çoğunluğunu bağımsızlık yanlılarının oluşturduğu grupların öğleden sonra toplanmaya başlayacağı açıklandı. Polis iki karşıt grubu birbirine yaklaştırmamak için önlem aldı.

Valencia kentinde dün düzenlenen bir gösteride, bağımsızlık yanlıları ve İspanyol milliyetçisi iki grup genç arasında kavga çıkmış, olaylar kısa sürede önlenmişti.

Katalonya Yerel Parlamentosunun TSİ 19.00'da "mevcut siyasi durumu değerlendirme" gündemiyle toplanması öngörülüyor.

İspanya'da merkezi hükümetten, muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine kadar bağımsızlık karşıtı tüm kurumlar, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'tan bugünkü oturumda tek taraflı bağımsızlık ilan etmemesini istedi.

Katalonya Yerel Parlamentosundaki genel kurul toplantısını izlemek üzere dünyanın dört bir yanından ve İspanya'nın farklı kentlerinden Barselona'ya gelen 500'den fazla basın mensubu akredite oldu.