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Katalonya'da nefesler tutuldu

İspanya'da Madrid yönetimi, Katalonya için kritik adıma hazırlanıyor. Senato, Katalonya'nın özerkliğinin kaldırılmasını görüşüyor.

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Katalonyada nefesler tutuldu

İspanyol Senatosu, Katalonya'nın özerkliğinin kaldırılmasını görüşmek üzere toplandı.

İspanya Başbakan Rajoy oylama öncesinde yaptığı konuşmasında, Katalan lider Puigdemont'a yönelik sert tutumunu sürdürdü.

Senato'dan Puigdemont'u görevden almak için prosedürü başlatmasını isteyen Rajoy, "Katalonya'da yaşananlar, açıkça yasaların, demokrasinin, tüm hakların ihlalidir ve bunların sonuçları olacaktır" ifadesini kullandı.

Rajoy, Senatonun özerkliği kaldırması durumunda, Madrid'in ilk işinin Katalan yönetimini görevden almak olacağını da vurguladı.

Katalan lider Puigdemont, dün erken seçime gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Katalan parlamentosunun da gün içinde özel oturum yapması bekleniyor.


 

Etiketler: rajoy, özerklik, Katalonya, İspanya
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