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Katalonya yeni başkanını seçti

İspanya’nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimlerinde ayrılık yanlısı milletvekili Roger Torrent yeni başkan seçildi.

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Katalonya yeni başkanını seçti

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 21 Aralık'taki erken seçimin ardından ilk kez toplandı.

Oturumda, tutuklama kararı bulunan ve Belçika'ya kaçan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ile hapisteki parlamenterlerin koltukları boş bırakılarak ayrılıkçıların simgesi olan sarı kurdele ile süslendi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun yeni başkanı ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) üyesi Roger Torrent oldu.

Yeni başkan, ay sonuna kadar hükümeti kurma görevini vereceği kişileri belirleyecek. Ayrılıkçı partiler, tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından görevden alınan Carles Puigdemont'un yeniden başkan olmasını istiyor.

Ancak ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin etmesi teklif edilse de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bunun mümkün olmadığı savunuyor.

Süreç nasıl işledi?

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimde ise ayrılıkçı partiler yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: İHA/AA

Etiketler: Katalonya, İspanya, roger torrent, carles puigdemont
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