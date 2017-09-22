Katalonya sokaklarında gerginlik tırmanıyor

İspanya hükümeti, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumundan dolayı sokakta gerginliğin artığı Katalonya'ya takviye güvenlik gücü gönderme kararı aldı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan İgnacio Zoido, hükümetin takviye polis ve jandarma gönderme kararı hakkında Katalonya özerk yönetimi İçişleri Bakanı Joaquim Forn'a bilgi verdi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Jordi Turull, karara "Takviye güvenliğe ihtiyacımız yok ve bunu tüm dünya görüyor. İspanya hükümeti, Katalonya'da yaşananlarla ilgili farklı bir algı yaratmak istiyor. Şimdiye kadar hiçbir kargaşa olmadı. Tüm dünya Katalonya'da halkın karanfillerle gösteri yaptığını görüyor." diyerek tepki gösterdi.

İspanyol medyası, söz konusu kararının, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın referandumu önlemek için şimdiye kadar ulusal polis ve jandarmaya yeterli desteği vermemesi ve 1 Ekim'deki eylemlerde olası şiddet eylemlerini engellemek amacıyla alındığını iddia etti.

Öte yandan İspanyol jandarmasının düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya yerel hükümetinin talimatıyla 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu organize etmeye çalışmakla suçlanan 14 üst düzey kamu personelinden 8'si serbest bırakıldı. Hala gözaltındaki 6 kişinin gün içerisinde ifadelerinin alınıp şartlı serbest bırakılmaları bekleniyor. Gözaltına alınanların 11'i Anayasa Mahkemesinin kararına itaatsizlik ile kamu görevini ve parasını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Katalonya yerel hükümeti, gözaltına alınanlar arasında bulunan Ekonomi Bakanlığı Genel Sekreteri Josep Maria Jove'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Katalonya hükümetine yakın kaynaklar, referandumla bağlantılı oluşturulan Seçim Kurulunun da üyesi olan Jove'nin Anayasa Mahkemesinin verdiği 12 bin avroluk para cezasından kurtulması için görevinden alındığını söyledi.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla gösteriler devam ediyor. Göstericiler, gözaltındakilerin serbest bırakılmasını talep ediyor. Gösterilere Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyeleri de katılıyor.

Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ise yerel televizyon kanalına ve yabancı gazetelere verdiği demeçlerde, "1 Ekim'de bağımsızlık referandumunun olacağını" savundu.