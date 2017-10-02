Katalonya referandum sonuçları açıklandı

İspanya’da Katalanların bağımsızlık referandumu olaylı geçti. Sandığa giden Katalanlar yüzde 90 ile bağımsızlığa "evet" dedi.

Özerk Yönetim Başkanı tartışmalı referandum sonrası “Bağımsızlık hakkını kazandık” açıklaması yaptı.

Madrid yönetimi ise Katalanlara tepkili. Madrid yönetimi, tüm uyarılarına rağmen yapılan bağımsızlık referandumuna ateş püskürüyor.

Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Sandığa giden Katalanların yüzde 90'ı bağımsızlığa "evet" dedi. Katalan yönetimi referandumda 5 milyon 300 bin kayıtlı seçmenden yarıya yakınının oy kullandığını duyurdu.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, sonucun kendilerine "bağımsız bir devlet kurma hakkı" verdiğini öne sürdü.

Referandumun sonuçlarının açıklamasının ardından Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barselona'da toplanan binlerce kişi de sevinç gösterileri düzenledi.

Referandumu yasadışı ilan eden Madrid’in tepkisi ise gecikmedi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy , referandumu demokrasiyle "dalga geçmek" olarak nitelendirdi.

Rajoy, Katalonya krizini çözebilmek için İspanya parlamentosundaki tüm siyasi partileri görüşmeye çağıracağını söyledi.

Katalonya bağımsızlık referandumu, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmiş ve hükümet de oylamayı durdurmak için büyük çaba sarf etmişti.

Referanduma Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, referandumun yasal olmadığını açıkladı.