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Buradasınız : » » Katalonya polis şefi yargılanacak

Katalonya polis şefi yargılanacak

Aralarında Katalonya polis şefinin de olduğu 4 kişi yasa dışı bağımsızlık referandumdaki rollerinden dolayı yargılanacak.

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Katalonya polis şefi yargılanacak

Yargıç Carmen Lamela, kararında Mossos d'Esquadra (Katalonya özerk bölgesi polis teşkilatı) şefi Josep Lluis Trapero'nun bağımsızlık yanlısı planın parçası olduğunu belirtildi.

İlk duruşma 16 Nisan’da yapılacak

Kararda ayrıca, Mossos yöneticilerinden Pere Soler, özerk yönetimin İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cesar Puig ile bir semtin polis yetkilisi Teresa Laplana'nın da aynı suçtan yargılanacağı ve ilk duruşmanın 16 Nisan'da yapılacağı ifade edildi.

Trapero, geçen sene Barselona'daki terör saldırısının ardından hücrenin çökertilmesindeki rolü nedeniyle kahraman ilan edildi. Ancak 1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun engellenmesi için merkezi hükümetin baskısına maruz kalan Trapero, Madrid'in bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamasının ardından istifa etti.

Başkanlık seçimi

Öte yandan, iadesi istenen eski Katalan Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, tutuklu bulunduğu Almanya'daki hapishaneden açık bir mektup göndererek, tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez'in kendi yerine seçilebilmesi için başka bir girişimde daha bulunulması çağrısı yaptı.

Puigdemont, geçen ay da Sanchez'i önerdi ancak İspanya Yüksek Mahkemesi, tahliye talebini reddetmiş ve tutuklu birinin başkanlık görevini yerine getiremeyeceğine hükmederek girişimi önledi.

Kaynak: AA

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