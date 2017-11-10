Katalonya krizinde Rusya'ya yönelik suçlamalar masaya yatırılacak

İspanya hükümeti, Katalonya krizinin sosyal medyadaki boyutunun arkasında Rusya'nın olduğuna ilişkin iddiaların, Brüksel'de 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis tarafından gündeme getirileceğini söyledi.

İspanya Hükümet Sözcüsü Vigo, "Kim olduklarını bilmediğimiz dış güçler anayasal düzeni değiştirmek istiyor. Teknolojinin hiçbir sınırı olmadığından bu sorunu AB çözmelidir." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal da Katalonya'da bağımsızlık girişimlerine destek vermek için Twitter veya diğer sosyal medya siteleri üzerinden yollanan mesajların çoğunluğunun "Rusya topraklarından geldiğini bildiklerini ancak bunun arkasında Rus hükümetinin olduğu anlamına gelmeyeceğini" söyledi.

Bu arada bir İspanyol radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis de "Sadece İspanya'ya karşı değil daha çok AB'yi istikrarsızlaştırma çabası olan bu işe Rus sitelerinin veya hackerların karıştığını gösteren oldukça fazla bilgi var gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA