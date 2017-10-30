Katalonya krizi Belçika'yı karıştırdı

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Francken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'a sığınma hakkı verilebileceği yönündeki açıklamaları Belçika'da tepkiyle karşılandı.

Başbakan Charles Michel Puigdemont'un Belçika'dan sığınma hakkının "kesinlikle gündemde olmadığını" belirtti.

Flaman Hristiyan Demokratlar Partisi üyesi Ekonomi Bakanı Kris Peeters da "Böyle bir dönemde Katalanların Belçika'ya iltica hakkına ilişkin açıklamalar yapmak mantıklı değil." dedi.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun ardından Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Benim kalbim Katalanlarla. Ben Flaman milliyetçisiyim, o yüzden Katalonya'daki durumu iyi anlıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir." açıklamasında bulunmuştu.

Francken'in aşırı sağcı N-VA partisi, uzun vadede Flamanya bölgesinin bağımsızlığını hedefliyor.

Belçika, Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya, her iki dilin konuşulduğu Brüksel ile Almanca konuşulan doğudaki küçük bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler arasındaki iş birliği eksikliği hatta rekabet ciddi sorunlara yol açarken halklar da birbirine karşı mesafeli duruyor.

Kaynak: AA