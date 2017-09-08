Katalonya hükümeti bağımsızlık referandumundan vazgeçmiyor

Katalonya parlamentosu, "Referandum Yasası" ve bununla bağlantılı ilan edilen 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Anayasa Mahkemesinin kararıyla askıya alınmasına, ayrıca İspanya hükümetinden gelen tepkilere rağmen bağımsızlık yanlısı siyasi girişimlerini sürdürüyor.

"İspanya'dan kopma yasası"nı yerel parlamentosunun genel kurul gündemine alarak görüşülüp oylanmasını sağlayan ayrılıkçı siyasi partiler, sadece kendi milletvekillerinin oylarıyla bu yasayı onayladı. 135 sandalyeli Katalonya yerel parlamentosunda görüşülen yasa 71 "evet" ve 10 "hayır" oyu ile kabul edildi. Podemos'un Katalonya'daki kolu "Catalunya si que es pot" dışında tüm muhalefet partileri, bir gün önceki "Referandum Yasası"nda olduğu gibi bu yasa oylanmadan önce de genel kurul salonunu terk ederek tepkisini gösterdi.

Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı olan muhalefet partileri, söz konusu yasanın genel kurul gündeme alınmasının kanun dışı olduğunu, Katalonya yerel yasalarını, Katalonya parlamentosunun yönetmeliğini çiğnediğini ileri sürerek yasanın oylanmasını bir süre geciktirdi.

Bölgede 1 Ekim'de yapılacağı savunulan bağımsızlık referandumunu "evet"in kazanması halinde 2 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen söz konusu yasada, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını sağlayacak hukuki, kurumsal ve siyasi adımların atılmasına yönelik maddeler yer alıyor. "Katalonya'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak ilan edilmesinin ardından isteyen Katalanların, İspanyol vatandaşlığında da kalmaları, bağımsızlık girişimlerinden dolayı ceza alan veya yargılanan tüm Katalan siyasetçilere af getirilmesi, Katalonya'daki en yetkili mahkeme olacak Katalonya Yüksek Mahkemesinin kurulması, Katalonya Başkanının devlet başkanı olarak tanınması ve Katalonya'daki tüm memurların Katalonya hükümetine bağlanması, Katalan topraklarından İspanyol ordusunun çıkartılıp sınır kontrolünün sağlanmasına" ilişkin ifadeler, "İspanya'dan kopma yasası"nın en çok tartışılan maddeleri olarak öne çıkıyor.

Katalonya hükümeti bağımsızlık referandumundan vazgeçmiyor

Öte yandan, Katalonya özerk yönetimi hükümeti kaynakları, Anayasa Mahkemesinin kararıyla resmi olarak askıya alınmasına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu hazırlıklarına devam edileceğini duyurdu.

Katalan televizyonu TV8'e değerlendirmelerde bulunan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, "Bizim anladığımız türden bir demokrasiyi yaşamıyoruz. Hiçbir mahkeme, kurum veya Bakanlar Kurulu, Katalonya'da demokrasiyi askıya alamaz." dedi. AA