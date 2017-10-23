Katalonya direnmeye devam ediyor

Katalonya yerel parlamentosu divan üyeleri, İspanya hükümetinin anayasanın 155. maddesini uygulayarak Katalonya yerel hükümetini feshetme kararını görüşmek üzere 26 Ekim Perşembe günü Genel Kurulun toplanması kararı aldı.

Merkezi hükümetin aldığı 155. maddeyle ilgili kararın, Senatoda görüşülüp oylanmasının öngörüldüğü 27 Ekim'den bir gün önce Katalonya yerel parlamentosunun toplanacak olması dikkat çekti.

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Katalonya özerk yönetim hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont'un 10 Ekim'de ayrılıkçı 72 milletvekilinin imzaladığı bağımsızlık ilanını yerel parlamentosunda oylamaya sunmayı düşündüğü, azınlık hükümetine destek veren Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin de bu konuda ısrarcı olduğu savunuldu.

Bu arada Katalonya özerk yönetiminde iktidarda olan "Junts per Si" (Evet için Birlik) ittifakının Parlamento Grup Başkanı Lluis Corominas, Katalan parlamentosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararını "Diktatör Franco döneminden bu yana Katalan kurumlarına yapılmış en büyük şiddet ve İspanya ile Katalonya arasında çatışma arama girişimi" olarak yorumladı.

"Sivil itaatsizlik" çağrısı

Katalonya'daki azınlık hükümetine dışarından destek veren ayrılıkçı ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisi de yazılı açıklama yaparak Katalonya parlamentosunun en kısa zamanda bağımsızlık ilanını oylamasını istedi.

Öte yandan, İspanya hükümeti, Katalonya parlamentosunun atacağı yeni bir adım karşısında Senatoya gönderilen 155. maddenin içeriğinin değiştirilebileceğini duyurdu. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, "Hafta içinde yaşanacak yeni gelişmelere ve Katalonya parlamentosunda alınacak olası yeni kararlara göre hükümet ve Senato, şimdiye kadar açıklanmış olan 155. maddenin içeriğiyle ilgili değişiklikler yapabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA