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Katalonya Başkanı bağımsızlık ilan etmedi

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.

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Katalonya Başkanı bağımsızlık ilan etmedi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.

Etiketler: katalonya başkanı puigdemont, Bağımsızlık, referandum, İspanya
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