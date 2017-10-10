Katalonya Başkanı bağımsızlık ilan etmedi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'deki referandum sonucuna göre Katalonya bağımsızlığa hak kazandı" dese de bağımsızlık ilan etmedi.