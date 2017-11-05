Katalan liderin tutuklanma emri Brüksel'e ulaştı

İspanya Yüksek Mahkemesi, Brüksel'de bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarttı.

Brüksel'deki savcılar, tutuklama emrini incelediklerini ve iade işlemlerine en kısa sürede başlamayı umut ettiklerini açıkladı.

Puigdemont ise, Twitter mesajında bağımsızlık yanlılarına çağrı yaparak, 21 Aralık'ta yapılacak seçimde birlikte hareket etmelerini istedi.

Barselona'daki birlik yanlısı partiler de Puigdemont 'a, "Bir an önce dön ve adalet önüne çık!" çağrısı yaptı.

Öte yandan Bilbao kentinde, İspanya hükümetinin Katalonya'da yönetimi ele almasını ve eski bakanların tutuklanmasını protesto edenler gösteri yaptı.

Kaynak: TRTHABER