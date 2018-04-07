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Buradasınız : » » Katalan lider Puigdemont'tan İspanya'ya diyalog çağrısı

Katalan lider Puigdemont'tan İspanya'ya diyalog çağrısı

Almanya'da tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Hükümeti'ne diyalog çağrısı yaptı.

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Katalan lider Puigdemonttan İspanyaya diyalog çağrısı

İspanya'daki hükümet yetkililerinden kendisine ve diğer ayrılık taraftarlarına sadece agresif cevaplar verildiğini söyleyen Puigdemont, "Bizim mücadelemiz sadece kendi kaderimizi belirlemek için değil, aynı zamanda demokrasi için" dedi.

25 Mart'ta gözaltına alındı

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alındı ve Neumünster Cezaevi'ne konuldu. Neumünster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sundu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçtı.

Kaynak: BBC News

Etiketler: puigdemont, Katalonya, almanya
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