  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı

Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı tahliye edildi.

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Katalan lider Puigdemont serbest bırakıldı

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin kararında, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağı ancak infazının şartlı olarak durdurulduğu belirtildi.

Mahkeme heyetinin, isyan suçlamasının iade için kabul edilemeyeceği görüşünde olduğu kaydedilen kararda yolsuzluk suçlamasının konusunun ise farklı olduğu bildirildi.

Kararda şartlı tahliye için 75 bin avroluk teminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alındı ve Neumünster Cezaevi'ne konuldu. Neumünster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sundu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçtı.

Kaynak: AA

Etiketler: puigdemot, Katalonya, KATALAN
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