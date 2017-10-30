Eski Katalan lider Puigdemont Belçika'da

İspanya hükümeti yetkilileri, uluslararası haber ajanslarına yaptıkları açıklamada, Katalonya özerk yönetiminin eski lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini bildirdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE ve bazı Katalonya gazetelerindeki haberde, başsavcılık tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve diğer eski hükümet üyelerinin hangi gerekçeyle Brüksel'de olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Katalonya parlamentosunun 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Başsavcı Jose Manuel Maza, eski Katalonya Başkanı Puigdemont ve diğer hükümet üyeleri hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından bu sabah Ulusal Mahkemeye dava açma başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, dün paylaştığı bir tweette, Puigdemont'un Belçika'ya "siyasi sığınma başvurusu yapabileceğini" yazmıştı. Tartışmalara neden olan Francken'in ifadesi sonrasında açıklama yapan Belçika Başbakanı Charles Michel, Puigdemont'un siyasi sığınma talep etme olasılığıyla ilgili "Kesinlikle gündemde değil." demişti.

Kaynak: AA