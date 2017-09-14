  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Kasırgayla karaya vuran deniz canlısı korkuttu

ABD'nin Teksas Eyaleti'ni vuran Harvey Kasırgası'nın ardından, büyük ve sivri dişleri olan bir deniz canlısı sahilde karaya vurmuş halde bulundu.

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Kasırgayla karaya vuran deniz canlısı korkuttu

ABD'nin Teksas Eyaleti'ni vuran Harvey Kasırgası'nın ardından , büyük ve sivri dişleri olan bir deniz canlısı sahilde karaya vurmuş halde bulundu.

Çürümeye başlamış olan deniz canlısını bulan Preeti Desai adlı kadın, Twitter hesabı üzerinden bu canlının türü konusunda yardım istedi.

Desai, ölmüş olan hayvanın fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Biyoloji meraklısı Twitter kullanıcıları. Bu neyin nesi?" diye sordu.

Soru biyolog ve deniz yılanı uzmanı Kenneth Tighe'ye iletildi ve Tinghe'nin verdiği yanıt uzun dişli deniz yılanı oldu.

Diğer olasılıklar ise mığrı balığı ya da bahçe yılan balığı türleri. Tinghe bu üç türün de Teksas çevresinde yaşadığını söylüyor.

Harvey Kasırgası'nın getirdiği güçlü rüzgarlar ve dalgalarla hayvanın karaya vurmuş olabileceği sanılıyor.
Uzun dişli yılan balıkları, Atlas Okyanusu'nun batısında 30 ila 90 metre derinlikte yaşıyorlar.

BBC'ye konuşan Preeti Desai, "Hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza plajda böyle bir şey çıkıveriyor. Bir an denizin en derin noktalarında yaşayan bir yaratık zannettim" dedi.

Etiketler: abd kasırga, Teksas, Harvey Kasırgası, deniz yılanı, atlas okyanusu
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