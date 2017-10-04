  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kasırgalar ısınan dünyanın yeni normali olacak'

'Kasırgalar ısınan dünyanın yeni normali olacak'

BM Genel Sekreteri Guterres, "Bilim insanları, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların ısınan bir dünyanın yeni normali olacağını öngörüyor" dedi.

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Kasırgalar ısınan dünyanın yeni normali olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bilim insanlarının, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların iklim değişikliğiyle birlikte "ısınan bir dünyanın yeni normali" olacağını öngördüğünü söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Irma ve Maria kasırgalarının vurduğu Karayipler'e yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarının, şiddetli hava koşulları ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıların her geçen gün daha da netleştiğine dikkati çektiğini belirten Guterres, "Bilim insanları, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların ısınan bir dünyanın yeni normali olacağını öngörüyor." dedi.

"1870'ten bu yana deniz seviyeleri 25 santimetre yükseldi"

Deniz seviyelerinin 1870'ten bu yana 25 santimetre yükseldiğini ve son 30 yılda hava bağlantılı felaketlerin 3 kat, ekonomik kayıpların ise 5 kat arttığını dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin denizleri ısıttığını, fırtınaların çok daha fazla yağmur getirdiğini ve kasırgaların şiddetini artırdığını söyledi.

Guterres, dünyanın iklim değişikliğiyle mücade için gerekli teknolojilere ve zenginliğe sahip olduğunu ancak daha fazla kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasırga, bilim insanları, iklim değişikliği, Irma ve Maria kasırgaları
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