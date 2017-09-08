  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kasırgalar ABD'ye pahalıya patlayacak

Kasırgalar ABD'ye pahalıya patlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, ABD'yi etkisi altına alan kasırgaların ülkede ekonomik faaliyeti artıracağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kasırgalar ABDye pahalıya patlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, ABD'yi etkisi altına alan kasırgaların ülkede ekonomik faaliyeti artıracağını söyledi.

Dudley, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, geçen ay Teksas eyaletini olumsuz etkileyen Harvey kasırgasını ve hafta sonu Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Irma'nın ekonomik sonuçlarını değerlendirdi.

Kasırgaların ilk etapta insani ve ekonomik açıdan zarar verici olduğunu vurgulayan Dudley, "İlk etkiler çok geçici olacaktır. Bu afetlerin uzun dönem etkileri, ne yazık ki ekonomik faaliyeti artırmasıdır. Fırtınaların zarar verdiği her şeyi yeniden inşa etmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Dün Karayipler'i vuran Irma kasırgasının Florida'ya ulaşması durumunda bu eyalette oluşabilecek toplam zararın 125 milyar doları bulabileceğini belirten uzmanlar, geçen ay Teksas'da etkili olan Harvey kasırgasının yaklaşık 180 milyar dolar zarara yol açtığını ifade ediyor.

Etiketler: fed, ABD Merkez Bankası, William Dudley, abd kasırga
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER