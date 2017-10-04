Kasırgalar ABD'ye pahalıya patladı

ABD'yi ağustos ayından bu yana etkisi altına alan kasırgaların ülkeye maliyeti ağır oldu.

Ağustosta Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası, geçen ay Florida eyaletini etkisi altına alan Irma kasırgası ve geçen hafta da ABD'ye bağlı Porto Riko Adasını etkileyen Maria kasırgasının ABD'ye toplam maliyeti 260 milyar doları geçti.

Ekonomik araştırma kuruluşu Moody's Analytics verilerine göre, Harvey kasırgasının neden olduğu mal zararı 87 milyar doları bulurken, Irma kasırgası 56,5 milyar dolarlık, Maria kasırgası da 55 milyar dolarlık mal kaybına yol açtı.

Kasırgalar, söz konusu bölgelerde ekonomik üretimi de olumsuz etkiledi.

Harvey kasırgası Teksas eyaletinde özellikle petrol üretimi ve rafineri endüstrilerini olumsuz etkilerken, Irma kasırgası da Florida ve Georgia eyaletlerinde turizm ve hizmet sektörlerini, Maria kasırgası da Porto Riko'da tarım ve turizm sektörlerini vurdu.

Harvey ve Irma kasırgaları ekonomik üretimde sırasıyla 10 milyar dolar ve 14 milyar dolar kayba neden olurken, Maria kasırgası yaklaşık 40 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı.

Böylece, mal ve ekonomik üretimdeki kayıplar göz önüne alındığında her üç kasırganın toplam maliyeti 262,5 milyar dolar olurken, bu miktar geçen sene 18,5 trilyon dolar olan ABD'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1,4'üne tekabül etti.

ABD'yi Ağustos 2005'te etkisi altına alan Katrina kasırgasının toplam maliyeti 174,5 milyar dolar olurken, Ekim 2012'deki Sandy kasırgasının maliyeti 73 milyar dolar olmuştu.

Petrol üretimi sert düştü

ABD'nin petrol üretim ve rafineri merkezi olarak kabul edilen Teksas eyaleti ve bu eyaletin Meksika Körfezi kıyıları Harvey kasırgasından olumsuz etkilendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, eylül başında ülkenin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 750 bin varil gerileyerek 9,53 milyon varilden 8,78 milyon varile düştü.

Ayrıca, Meksika Körfezi kıyılarından ülkeye petrol ithalatı önemli ölçüde azalırken, faaliyetlerini askıya alan rafineriler nedeniyle eyalette benzin ve motorin kıtlığı yaşandı. Ülkenin ham petrol üretiminin toparlanması yaklaşık 3 hafta sürerken, rafinerilerin tam kapasiteyle faaliyete başlaması 1 ayı buldu.

Goldman Sachs büyüme tahminini düşürdü

Söz konusu kasırgalarının toplam maliyetleri dışında, ABD ekonomisine olumsuz etkilerinin de olacağı tahmin ediliyor.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen ay yaptığı açıklamada, Harvey ve Irma kasırgalarından dolayı ülkenin üçüncü çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmuştu. Banka, kasırgaların oluşturduğu yüksek maliyet ve iş gücü kaybı nedeniyle ABD'nin bu yılın üçüncü çeyreğine dair büyüme öngörüsünü yüzde 2,8'den yüzde 2'ye o indirmişti.

Fed orta vadede etki görmüyor

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), 20 Eylül'de iki günlük toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kasırgaların orta vadede ülke ekonomisine olumsuz etkisinin olmayacağını savunmuştu.

Açıklamada, kasırgaların kısa vadede ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, "Orta vadede fırtınaların ulusal ekonominin rotasını maddi olarak değiştirmesi olasılık dışı gözüküyor." ifadesine yer verilmişti.

Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'yi etkisi altına alan kasırgaların ülkede ekonomik faaliyeti artıracağını söylemişti.

Kasırgaların ilk etapta insani ve ekonomik açıdan zarar verici olduğunu vurgulayan Dudley, "İlk etkiler çok geçici olacaktır. Bu afetlerin uzun dönem etkileri, ne yazık ki ekonomik faaliyeti artırmasıdır. Fırtınaların zarar verdiği her şeyi yeniden inşa etmeniz gerekir." şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.