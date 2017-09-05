  • 05 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.446
    EURO 4.097
  • BIST 109125.11
    ALTIN 147.582
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kasırgada ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

Kasırgada ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kasırgada ölenlerin sayısı 60a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Yetkililer, Teksas kıyılarına 25 Ağustos'ta ulaşan 4. kategorideki kasırga dolayısıyla çeşitli bölgelerde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölümlerin, fırtına sonucu sel sularına kapılma veya devrilen ağaçların altında kalma gibi nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Bunun yanında yetkililer, kasırga ve selin etkili olduğu bölgelerde acil durum ekiplerinin bazı hastalara tıbbi müdahalede geciktiğini, ayrıca elektrik kesintilerinde oksijen tüpü gibi cihazların çalışamaması sonucu bazı ileri yaştaki kişiler ile hastaların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kasırganın yol açtığı su taşkınlarında 100 binlerce ev ve aracın yanı sıra köprüler ve yollar hasar gördü, 10 binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), kasırga nedeniyle şimdiye kadar 53 bin 630 kişinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.

FEMA'ya göre, yaklaşık 560 bin aile konut yardım programına kayıt yaptırdı.

Etiketler: abd, Teksas eyaleti, Harvey Kasırgası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER