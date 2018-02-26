Kasımi: Türkiye ile İran Suriye konusunda ortak çaba içindedir

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, düzenlediği basın toplantısında Suriye'de ilan edilen ateşkes ve Türkiye, İran ile Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelere değinen Kasımi, üç ülkenin dışişleri bakanlarının mayıs ayında Türkiye'de toplanacağını ve Astana müzakereleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Sözcü Kasımi, üç ülke arasında yapılan görüşmelerin ihtilaflı konuların çözülmesine, Suriye'de huzurun sağlanmasına ve bu ülkede terörizme karşı verilen mücadeleye önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Suriye meselesinde Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Kasımi, "Türkiye ile bazı konularda farklı düşünüyoruz ancak bazı konularda da hemfikiriz, önemli olan şu ki; ortak çabalarımız var." ifadelerini kullandı.

Başkent Şam'da çatışmaların ve top atışlarının devam ettiğine şahit olduklarını aktaran Kasımi, saldırıların durmasını ve şiddetin azalmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Doğu Guta'daki insani drama ilişkin de açıklama yapan Kasımi, Suriye'de birçok aktörün bulunduğunu ancak huzursuzluğun ve savaşın hiçbir tarafın çıkarına olmadığını savunarak, "BMGK'de alınan yeni kararın Suriye'nin tüm bölgelerinde ateşkesi sağlamasını ümit ediyoruz. Temennimiz, durumun siyasi yollarla neticeye kavuşması." diye konuştu.

Doğu Guta'daki insani dram

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dün, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA