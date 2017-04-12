'Karşılıklı çıkarlara saygı temelinde yapıcı diyaloğa hazırız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Washington'un ikili ilişkiler ve küresel konulardaki tutumu ve gerçek niyetini anlamaya çalışacaklarını söyledi.

Lavrov ve Tillerson, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde görüşmeye başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Tillerson'un ziyaretinin terörle mücadelede ortak cephe oluşturulması başta olmak üzere tüm alanlardaki iş birliği imkanlarını değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Lavrov, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek, "Bu konuyu telefonda görüştük. Rusya'dan üst düzeyli açıklamalar da yapıldı. Bu tür eylemlerin gelecekte tekrar edilmemesini önemli görüyoruz." dedi.

ABD ile karşılıklı çıkarlara saygı temelinde yapıcı iş birliği ve diyaloğa hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, "Kolektif iş birliğine hazırız. Bu noktada sizin tutumunuzu ve gerçek niyetinizi anlamamız oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın uluslararası siyasetteki tutumunun konjonktürel olaylara göre değişmediğini dile getirerek, muhataplarını "ya bizimlesin ya da bize karşı" gibi bir seçimlere zorlamadıklarını söyledi.

"Açık ve samimi bir görüşme yapmayı umut ediyorum"

Tillerson ise Lavrov ile ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve küresel konularda açık ve samimi bir görüşme yapmayı umut ettiğini bildirdi.

Bu görüşmenin kendileri için oldukça önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Tillerson, "Birbirimizin tutumunu ve bakış açılarını anlamaya çalışacağız. Görüşlerimizin ayrıştığı ve aynı olduğunu konuları görüşeceğiz. Görüş ayrılıklarının nedenlerini değerlendireceğiz." diye konuştu.

Lavrov ve Tillerson, görüşmenin ardından akşam saatlerinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.