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Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığında

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

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Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığında

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.

Putin, Karlov'un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, ailesine taziyelerini iletti.

Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.

Karlov'un naaşı, Dışişleri Bakanlığının ardından dini tören için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne götürülecek.
 AA

Etiketler: tören, rusya, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Andrey Karlov, ankara
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