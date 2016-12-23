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'Karadzic'i ödüllendirmek, Hitler'i ödüllendirmek gibi'

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi İnzko, Sırp savaş suçlularını ödüllendirmesiyle ilgili, "Bu, Hitler'i ya da Pol Pot'u ödüllendirmek gibi." dedi.

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Karadzici ödüllendirmek, Hitleri ödüllendirmek gibi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) meclisinin, Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik ve Biljana Plavsic gibi Sırp savaş suçlularını ödüllendirmesine ilişkin, "Bu, Hitler'i ya da Pol Pot'u ödüllendirmek gibi." ifadesini kullandı.

Avusturyalı diplomat, ülkesindeki Standart gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in, entitenin bağımsızlığına ilişkin bir referandum düzenlenmesinden söz etmesini "kırmızı çizgileri aşmak" olarak nitelendiren Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko, Dodik'in hukuk kurallarını da çiğnediğine ve 9 Ocak'ın "Sırp Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanması için yaptığı referandumun ardından savcılığa ifade vermeye gitmediğine işaret etti.

Bir diğer kırmızı çizgi ihlalinin de Sırp Cumhuriyeti Meclisinin, daha önce savaş suçu ve soykırım gibi suçlardan hüküm giymiş Karadzic, Krajisnik ve Plavsic'e teşekkür belgesi takdim etmesi olduğunu vurgulayan İnzko, "Bu, Hitler'i ya da Pol Pot'u ödüllendirmek gibi." şeklinde konuştu.

İnzko, Sırp Cumhuriyeti Günü'ne ilişkin referandumu engellemek için Bonn yetkilerine başvurmamasını, uluslararası toplumun bu konuda kendisine destek olmamasına bağlayarak, öte yandan daha önce referandumun anayasaya aykırı olduğuna hükmeden Bosna Hersek Anayasa Mahkemesini yetkisiz göstermemek adına müdahale etmediğini savundu. AA

Etiketler: Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi İnzko, Sırp savaş suçluları, ödül
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