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Karadeniz'de düşen uçağa ait parçalar bulundu

Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağına ait parçaların kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

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Karadenizde düşen uçağa ait parçalar bulundu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı.

Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Uçakta, Rus askerler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin yanı sıra dokuz gazeteci bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düşmüştü.

Savunma Bakanlığı, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolduğunu duyurmuştu. AA

Etiketler: karadeniz, rus uçağı, rusya savunma bakanlığı
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