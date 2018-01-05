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Buradasınız : » » Karadavi'nin kızının gözaltı süresi 12'nci kez uzatıldı

Karadavi'nin kızının gözaltı süresi 12'nci kez uzatıldı

Mısır'da Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi'nin gözaltı süresinin 45 gün daha uzatıldığı bildirildi.

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Karadavinin kızının gözaltı süresi 12nci kez uzatıldı

Ula el-Karadavi (55) ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden olan eşi Husam Halef'in (58) savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Giza Ceza Mahkemesi'nin Karadavi'nin gözaltı süresini 45 gün uzattığı, 12'nci kez uzatılan sürenin 180 günü aştığı belirtildi.

Aynı mahkemenin pazartesi günü de eşi Halef'in gözaltı süresini uzatabileceği kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar kendilerine gözaltına alınma sebebinin bildirilmediği ve bunun yasal prosedürlerin, Mısır kanunlarının ve uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu ifade edildi.

"Ula el-Karadavi ve eşine tecrit uygulanıyor"

Açıklamada, Ula el-Karadavi ve eşinin sıcak-soğuk izolasyonu bulunmayan, güneş ışınlarının girmediği beton odalarda tecrit edildiği ve ikilinin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alınamadığı vurgulandı.

ABD büyükelçiliğinden bir yetkilinin oturuma katılmak istediği ancak bunu başaramadığı ifade edilen açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i bu konuda harekete geçmeye çağıran insan hakları savunucuları ve basın tarafından Ula ve Husam'ın davasının Washington'da defalarca gündeme getirildiği kaydedildi.

Mısır güvenlik güçleri, Ula el-Karadavi ve eşi Husam Halef'i Haziran 2017'de gözaltına almıştı.

Mısır yönetimi ağustos ayında ise "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.
 

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