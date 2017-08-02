  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Karadavi'nin hesaplarına siber saldırı girişimi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin ofisi, sosyal medya hesaplarına yönelik siber saldırı girişimlerini kınadı.

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Karadavinin hesaplarına siber saldırı girişimi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin ofisi, sosyal medya hesaplarına yönelik siber saldırı girişimlerini kınadı.

Karadavi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik ekip, Karadavi'ye ait internet sitesi, sosyal paylaşım siteleri ile elektronik posta hesabına yönelik siber saldırı girişimleri gözlemledi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırıların arkasında "paralı askerlerin" olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür saldırılara başvuranların, delile karşı delille mücadele etmekten, görüşünü kanıtlamaktan aciz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının Karadavi'nin sosyal medya hesaplarına yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.

Karadavi'ye ait sosyal medya hesabının, geçen hafta kendilerini "Suudi Arabistan Elektronik Ordusu" şeklinde isimlendiren korsan bir grubun siber saldırısına maruz kaldığı ifade edilmişti.

Etiketler: Karadavi, Siber saldırı
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