Karadaği'den Türkiye'ye 'Zeytin Dalı Harekatı' desteği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Tüm gücümle Müslümanlar arasında fitne ve kötülük tohumu ekmek isteyen ABD-Siyonizm projesine karşı duruyorum. Türkiye'nin meşru araçlarla sınırlarını ve halkını savunma hakkını destekliyoruz ve onun için sadece iyilik istiyoruz." dedi.

"Mü'minler ancak kardeştirler" ayetine işaret ederek herkesi sorularını din kardeşliği ışığında çözmeye davet eden Karadaği, kendisinin İslam aleminin birliğinin yanında, hangi kavimden olursa olsun dinsizlik ve terörün ise karşısında yer aldığını vurguladı.

Karadaği, "Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır." ayetini hatırlatarak, İslam'da tüm halkların haklarının eşit derecede korunduğunu aktardı.

Kaynak: AA