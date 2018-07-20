Karadağ'dan ABD Başkanı Trump'a tepki

Karadağ hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karadağ ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Karadağ tarihi, gelenekleri ve uyguladığı barışçıl siyasetiyle gurur duyan bir ülke. Bunlar sayesinde bölgede istikrarı sağlamış ve eski Yugoslavya'nın dağılmasındaki savaşta yer almamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Karadağ 120 bin ihtiyaç sahibine kapılarını açtı"

Karadağ hükümetinin, Trump'ın Fox News'e verdiği mülakatta kullandığı "Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke. Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir. Tebrikler. Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız" ifadeleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Karadağ'ın 120 bin ihtiyaç sahibi kişiye kapılarını açtığı anımsatıldı.

Açıklamada "Karadağ tarihi, gelenekleri ve uyguladığı barışçıl siyasetiyle gurur duyan bir ülke. Bunlar sayesinde bölgede istikrarı sağlamış ve eski Yugoslavya'nın dağılmasındaki savaşta yer almamıştır" ifadelerine yer verildi.

"Karadağ, Afganistan'da Amerikan askerleriyle beraber mücadele veriyor"

NATO üyesi olan ve Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini başarıyla devam ettiren Karadağ'ın dünyada barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, Karadağ, Afganistan'da Amerikan askerleriyle beraber mücadele veriyor" ifadeleri kullanıldı.

"Karadağ ve ABD'nin dostluğu güçlü ve kalıcıdır"

Karadağ'ın ulusal çıkarlarını gözeterek dostluk köprüleri kurduğunun ve hiçbirini yıkmadığı belirtilen açıklamada "Ne kadar küçük veya büyük bir ülke olduğunuz önemli değil. Önemli olan özgürlük, dayanışma ve demokrasi olgularına ne kadar değer verdiğiniz. Bu bağlamda, Karadağ ve ABD'nin dostluğu güçlü ve kalıcıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada Karadağ basınında yer alan haberlerde de Trump'ın söylemleri "komik" olarak nitelenerek ABD Başkanı tarafından yapılan yorumların, Rusya ile bağlantısı olduğu iddia edilen muhalefetteki Demokratik Cephe'yi (DF) "cesaretlendirdiği" vurgulandı.

Geçen yıl Brüksel'de NATO Zirvesine katılan ABD Başkanı Trump, liderlerle yürüdüğü sırada öne geçmek için Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i itmişti. Trump'ın bu hareketi de uluslararası medyada gündem olmuştu.

Batı Balkan ülkesi Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'nun 29. üyesi olarak ittifaka katılmıştı. "Aday ülke" statüsünü 2010'da alan Karadağ, 2012'de de AB katılım müzakerelerine resmen başlamıştı. Karadağ, bölge ülkeleri arasında AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA