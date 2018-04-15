Karadağ'da Milo Djukanovic ikinci kez ülkenin Cumhurbaşkanı oldu

Karadağ'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketleri Demokratik Geçiş Merkezi (CDT) tarafından açıklandı.

Buna göre, Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, oyların yüzde 54,2'sini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

DPS'nin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer ilan edilirken, DPS milletvekillerinden Milos Nikolic, düzenlediği basın toplantısında, Djukanovic'in tek başına büyük ve tarihi bir zafer kazandığını ifade etti.

CDT, 1'i kadın 7 adayın yarıştığı seçimlerde oyların yüzde 90,50'sinin sayıldığını belirtti.

Çıkış anketlerinde, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic oyların yüzde 33,3'ünü alarak ikinci sırada yer alırken, kadın aday Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic ise oyların yüzde 8,1'ini kazandı.

CDT tarafından Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic'in oyların yüzde 2,7'sini, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac'ın oyların yüzde 0,9'unu, bağımsız aday Vasilije Milickovic ve Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic'in de oyların yüzde 0,4'ünü aldığı ifade edildi.

Karadağ'da TSİ 21.00'de sona eren seçimlerde, kayıtlı 532 bin 599 seçmenden yüzde 64'ünün oylarını kullandığı bildirildi.

Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.

Resmi sonuçlara göre, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 14 gün sonra yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Kaynak: AA