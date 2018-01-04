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Buradasınız : » » Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Karadağda 5,2 büyüklüğünde deprem

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Plav'a 7 kilometre uzaklıktaki deprem yerel saatle 11.46'da gerçekleşti.

Depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

Plav'ın yanı sıra Gusinje, Andrijevici, Berane ve başkent Podgorica'da da hissedilen deprem nedeniyle özellikle Plav ve Gusinje'de yaşayan vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Depremde can kaybı yaşanmazken, ülke medyasına göre Plav şehrindeki bazı eski yapıların duvar ve bacalarında çatlaklar oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Karadağ, deprem
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