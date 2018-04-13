Karadağ halkı pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek

Karadağ'da çok partili sisteme geçilen 1990 yılından sonra 7'incisi yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Devlet Seçim Komisyonu'nun (DİK) verilerine göre 532 bin 599 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığının şartı olan en az 7 bin 932 imzayı toplayan isimler, Mart ayında netlik kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan isimler şöyle:

"Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac, Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic ve bağımsız aday Vasilije Milickovic."

Pazar günü yapılacak seçim öncesinde en yoğun ilgiyi eski başbakanlardan Djukanovic ile Karadağ tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı Vuksanovic görürken, anketler daha önce 25 yıl boyunca iktidarda kalmış ve hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı yapmış Djukanovic'i seçimin favorisi olarak gösteriyor.

Djukanovic geri dönüyor

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Djukanovic, verdiği kısa bir aradan sonra geri dönüyor.

Ülkede 2016 yılında yapılan son genel seçimi Djukanovic'in partisi kazanmış olsa da Djukanovic başbakanlık koltuğunu yardımcısı Dusko Markovic'e bırakmıştı.

İlk kez başbakan seçildiğinde 29 yaşında olan Djukanovic, daha önce üç kez siyasetten çekilmesine rağmen lideri olduğu DPS partisinin en baskın siyasi figürü olmaya devam ediyor.

Bu arada Djukanovic'in cumhurbaşkanlığı adaylığını, DPS'in iktidardaki koalisyon ortağı Sosyal Demokratların yanı sıra Boşnak, Hırvat ve Arnavut azınlıklar da destekliyor.

Djukanovic, Batı yanlısı bir politikaya sahip.

İlk kadın aday Vuksanovic, tek Müslüman aday Kalac

Karadağ tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı adayı Vuksanovic, SDP Genel Başkanı Ranko Krivokapic tarafından aday gösterildi. Doktorasını hukuk alanında tamamlayan Vuksanovic, aynı zamanda Karadağ Üniversitesinde akademisyenlik yapıyor.

Öte yandan 15 Nisan'da yapılacak seçimin tek Müslüman adayı olan Hazbija Kalac, yüzde 15 civarında Müslüman nüfusun yaşadığı ülkede, seçime daha önce adı Boşnak Demokratik Birliği (BDZ) olan Adalet ve Barış Partisi (SPP) adına girecek.

Seçimde 3 NATO karşıtı aday

Yakın geçmişte kurulan Gerçek Karadağ Partisi'nin (PCG) Genel Başkanı Milacic, Karadağ'ın mevcut hükümetine yaptığı eleştiriler ve ülkenin NATO üyeliğine karşıtlığıyla tanınıyor.

Milacic, daha önce NATO karşıtı protestolara da bizzat katılmış ve bu protestolarda NATO bayrağı yakmıştı.

Sırp Koalisyonu'nun adayı Dedeic de NATO karşıtı söylemleriyle biliniyor. Dedeic, cumhurbaşkanlığı adaylığını da "sembolik olarak" NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombaladığı 23 Mart günü açıklamıştı.

NATO karşıtı bir diğer aday da muhalefetin büyük bir kısmının desteklediği Bojanic. Karadağ'ın NATO üyesi olmasını sert bir dille eleştiren Bojanic, muhalif kanattaki Demokratik Cephe, Demokratik Karadağ, Sosyalist Halk Partisi ve Birleşik Reform Hareketi tarafından destekleniyor.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanlığı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013 yıllarında yapılan seçimlerden ise mevcut Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı. Vujanovic'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

Karadağ'da halkın seçtiği cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle görev yapıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi biri oyların yarısından fazlasını alamazsa 14 gün sonra ikinci tur gerçekleştiriliyor. İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda, daha fazla oy alan aday ülkenin yeni cumhurbaşkanı oluyor.

Kaynak: AA