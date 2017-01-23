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Buradasınız : » » 'Karabağ'a bağımsızlık verilmeyecek'

'Karabağ'a bağımsızlık verilmeyecek'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'a bağımsızlık verilmeyeceğini ve bunu bekleyenlerin boşuna beklememelerini söyledi.

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Karabağa bağımsızlık verilmeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ikinci bir Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin" dedi.

Bakü yakınlarındaki Pirekeşkül kasabasındabir kışla ve askeri lojmanın açılışına katılan Aliyev, açılışta yaptığı konuşmada Azerbaycan ordusunun çok yetenekli ve silahlanma konusunda dünyada güçlü yere sahip olduğunu söyledi. 

Aliyev, Nisan ayında Ermenistan karşısında büyük bir galibiyet kazandıklarını ve Azerbaycan'ın başarılarının kendi çabaları sayesinde olduğunu belirtti.

Bu çatışmalarda Ermenistan'ın uzun yıllardır kendi ordularıyla ilgili oluşturduğu efsanenin yok olduğunu söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ebedi ve ezeli Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın BMGK ve diğer uluslararası kuruluşların işgalin sonlandırılmasına yönelik kararlarını hiçe saydığını belirten Aliyev, "Azerbaycan güçlendikçe sorunun çözümü yaklaşıyor. Çözüm ise çok basit. İlk olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temin edilmelidir. Hiçbir zaman Azerbaycan toprağında ikinci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Dağlık Karabağ'a hiçbir zaman bağımsızlık verilmeyecek. Bunu bekleyenler boşuna beklemesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Azerbaycan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, ermeni devleti, Karabağ
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